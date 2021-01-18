在國內爆發首例醫師染疫後，因在節目上發表「開除說」的楊志良慘遭醫界圍剿，一面倒要求楊要道歉。不過隨著醫院群聚感染擴大，不少人網友改稱楊志良為「先知」，因為他最先提到醫師未遵照防疫SOP回報症狀。而在今(18)日又傳出院內感染的確診個案，讓指揮官陳時中不得不坦承應檢討，但對於媒體詢問是否將對楊志良道歉，陳時中則回應「這個問題沒有意義」。

部桃醫護群聚感染再爆確診案例，防疫隙縫愈來愈大！繼852護理師染疫，中央疫情指揮中心宣告昨再新增1名醫師案856染疫，他是被案838醫師傳染，應是2名醫師討論病患病情時造成傳染。指揮中心首度坦承該院確實未落實分艙分流，指揮官陳時中更說醫護確實是警覺性不足，指案852有症狀還到藥局與診所買藥、看診，未向所屬醫院回報，都將一併檢討。

而對於楊志良「台灣醫護螺絲鬆了」的說法，陳時中曾回擊表示台灣的醫療系統目前維持得很好，經歷過SARS的疫情後，應該知道醫院本身就常常會面臨到這樣子的感染狀況，但對於「螺絲鬆了」這樣子的說法對醫護人員而言並不公平，將持續要求，但感染控制沒有止境，將持續精進。

但如今院內感染持續增加，陳時中也坦承醫護確實警覺性不足，今日的疫情記者會中有媒體詢問「是否將對楊志良道歉」，問題當下指揮中心記者會現場一陣尷尬，隨後陳時中回應「這個問題沒甚麼意義」，並表示防疫期間希望能夠專心處理疫情相關的問題。

(中時新聞網)