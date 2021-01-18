新竹市總工會辦理的「實用觀光日語基礎班」計有22位學員結訓，並完成初級日語句型的習得與應用。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─實用觀光日語基礎班」第02期近日結業，22位學員結訓完成初級日語句型的習得與應用，將可提升勞工求職時本身的競爭力，同時也可增強第2外國語文的說寫能力。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，此次從提升勞工自主學習計畫結訓的22位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，不論是在原本從事的職業類別或未來希望求得的工作都有所幫助。

此次開班的「實用觀光日語基礎班」，上課日期為去年的11月14日至1月16日，22位結訓的勞工朋可完成初級日語句型的習得與應用，包括可認識觀光日語會話相關字彙的發音與文字，加強日語的基礎及了解基本文法與句型，可作為進入日語翻譯或日語教學職場之入門。

課程同時訓練學員們自我表達與溝通能力，包括應用生活上的基礎會話與旅遊會話，可增加基本日語語彙與加強日語溝通及閱讀能力，作為進入領隊導遊或餐廳旅館職場的前期準備。

(中時 )