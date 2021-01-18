2021年大宗商品市場隨油價、銅等工業金屬價格持續走揚，行情牛氣沖天，投信法人認為，預期商品原物料市場因弱勢美元延續，加上政府支出及經濟復甦預期，將迎來多頭格局，建議可透過全球原物料基金掌握投資契機。

投行高盛去年發布2021年商品市場展望時表示，預計隨全球經濟復甦需求提振，大宗商品有望迎來結構性牛市，其中看好能源及貴金屬市場表現。富國銀行亦看好今年大宗商品走勢，貴金屬將受惠於低利率環境、弱勢美元及寬鬆貨幣政策；工業金屬則受益於經濟復甦、美國刺激政策及基礎設施支出。

就基金資金流向觀察，EPFR統計顯示，全球原物料／礦業股票型基金已連續10周買超；也因為有資金持續流入，帶動全球資源型基金績效自去年第四季逐步攀高，理柏統計，近半年績優基金報酬率約有2～3成，由於市場氣氛偏多，今年來不少共同基金報酬率優於全球股市表現。

復華全球原物料基金經理人楊國昌表示，去年商品市場因疫情爆發導致需求急凍、經濟衰退，使相關企業獲利黯淡，但研判隨景氣落底、低基期及油礦價格回穩，今年獲利將轉為成長。

根據Thomson Reuters IBES統計MSCI各產業指數EPS成長率顯示，能源及原物料指數2020年預估衰退約87％、5％，不過2021年轉為正成長，成長率分別為近400％、近50％。

楊國昌指出，預期在OPEC+將延長現行減產配額三個月下，後續油價將隨利比亞、伊朗增產以及歐美疫情變化與航空旅遊業恢復狀況，呈現震盪向上走勢，除了能源股，建議可聚焦具產業趨勢錢景的原材料類股。

(工商 )