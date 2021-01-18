疫情嚴峻，國銀拚紓困更賣力！金管會18日舉辦「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」第二期評比優等銀行表揚典禮，金管會主委黃天牧指出，與上一期相較，全體銀行共增加1兆7,843億元的紓困貸款，尤其「自辦」部分更是超逾公辦的部分，顯示各銀行有很好的風險控管能力，也充分體認在疫情下共同協助客戶的重要性。

行政院長蘇貞昌致辭時指出，疫情衝擊下全球有9,300萬人確診、超過200萬人死亡，台灣鄰近11國家都宣布緊急狀態、韓國更在兩周前禁止5人以上的集會，相較之下，台灣的集會可以超過5人，台灣是亂世中福地，不只防疫世界第一，紓困、經濟振興也不遑多讓，各銀行積極貸款、紓困下，讓全台12萬家廠商遠離倒閉、讓120萬從業人員免於失業。

金管會指出，獎勵方案第二期是從2020年7月1日到12月31日，對於獎勵紓困標準也有所調整，將海外信保基金對海外台商紓困案納入獎勵範圍。截至2020年12月31日止，國銀配合各部會紓困及自辦案件辦理情形，受理件數包括企業及個人共計1,434,034件，申請額度計3兆1,574億元，已核准1,273,079件，已核准額度計3兆567億元，其中件數核准比率89％、金額核准比率97％，成效顯著。

「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」第二期績優銀行共有十家，包括：合庫、中國輸出入銀行、華銀、臺銀、北富銀、臺灣中小企銀、中信銀、一銀、國泰世華銀行及土地銀行。

(工商 )