日本人氣演員松坂桃李將在新片《那時候。》（暫譯）中，扮演熱愛偶像集團「早安家族」（HELLO！PROJECT）的死忠鐵粉，18日該片在東京舉行完成發表報告會，松坂與該片演員仲野太賀、山中崇、若葉竜也、芹澤興人、諧星小門建太郎與一頭亂髮的今泉力哉導演皆出席，松坂是婚後首度露面。

松坂桃李2020年12月10日剛與同為演員的戶田惠梨香結婚，松坂一臉幸福笑容，一出場就獲得全場祝福掌聲。他表示婚後不僅時間的使用上有了改變，買東西也漸漸意識健康，「我自己雖然不是那麼愛買東西，但是更意識到健康的重要了。」

電影改編自劔樹人充滿「早安愛」的漫畫《那時候。男子喧嚷物語》，描述與同好中相遇的離別的自傳式故事，松坂所演的故事主角原本過著沒錢、沒女友的困苦生活，直到看見早安家族當家偶像松浦亞彌MV，開始結識同好、展開一段遲來的青春時光。

松坂桃李透露，自己跟松浦亞彌是中學時的學姊弟，當時松浦亞彌正是人氣爆發初期，他曾向松浦本人索取簽名，「不過當然是被婉拒了，松浦學姊說『不好意思，要透過經紀公司才行』。」

松坂表示，《那時候。》演出邀約來時，經紀人問要不要接演「松浦亞彌鐵粉」這樣角色，「我心想『松浦學姊啊！這個不演不行』就一口答應了！」被問到對松浦的印象，松坂說：「每次走過去都有亮晶晶的東西，像是香氣一般從她身後留下的感覺，我才明瞭『原來這就是明星啊！』」

謙稱不敢妄想聲演《灌籃高手》

報告會上被問及自己最熱衷的事物，熱愛籃球的松坂回答動漫名作《灌籃高手》。被問如果成為該片聲優，他想演出哪個角色，松坂謙虛地說「擔當不起」，今泉力哉導演一旁起鬨「這樣一說你就有機會當《灌籃高手》聲優了！」松坂笑說：「不不不，《灌籃高手》已有專業聲優在擔任演出了，我只要能做宣傳就好，或是演路人也可以！」

該片2月19日將於日本當地上映，松坂說：「這種時候特別需要心靈營養，在這樣大家都十分辛苦的時期，這樣酸甜青春、和同好分享喜好時光的主題，就像心中吹來溫暖的風般舒服療癒。」

《那時候。》電影預告

https://www.youtube.com/watch?v=vI-8lbHrBqQ

(中時 )