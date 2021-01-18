台南市立永康國中18日辦理校慶運動會，同時也辦理PU運動場啟用儀式。南市府教育局表示，市府自籌210萬元，共同協力爭取永康國中PU運動場的整建經費，終獲教育部體育署補助490萬元，全案整建經費700萬元，讓永康國中跑道重獲新生，也盼莘莘學子再創體育佳績。

教育局表示，永康國中的運動操場已使用15餘年，操場硬化龜裂、凹陷情形，嚴重影響學生運動。整建案去年9月開工，並於去年12月底順利如期、如質完工，跑道重獲新生。

永康國中校長童文志表示，永康國中體育團隊在109年全中運，共獲得5金3銀5銅，30項次的得獎數，為南市爭取近七分之一的得牌數。而本次運動操場改善，也同時針對跑道內排球場、跑道外跳遠場地以及籃球場整修，一次性完善學校跑道及周邊運動設備。

台南市長黃偉哲表示，2019年至今，本市已向中央單位爭取1億4488萬元，改善市內30校的運動場，未來台南隊會持續爭取更多的中央建設經費挹注，提供學生優質學習環境。

(中時 )