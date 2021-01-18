罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

桃園市議員王浩宇16日罷免通過，基進黨立委陳柏惟因挺萊豬立場鮮明也遭藍營點名罷免，曾是選戰對手的前立委顏寛恒接受中時新聞網節目政新鮮專訪表示，地方現在的確有很多人在發起罷免他的行動，各地也已陸續出現連署站，並表示若陳柏惟被罷免，造成缺額要重行補選，在民眾願意接受他的情況下，是「沒有退的理由」會義不容辭參加補選，但目前他還在調整自己，下一步的方略是要準備2024的大選。

「你做得再好，一定會有反對你的人，你不怎麼做事，也一定會有支持你的人」，顏寛恒說道，地方民意代表為人處事、發表言論都是可受公評公議的，並提到，台中火力發電廠造成空汙，是民眾都相當關心的議題，日前經濟部去考察時，陳柏惟身為現任立委卻沒有現身關切，還要卸任的他厚著臉皮進去，詢問部長關於「春節中火關一天」的相關情事，而且許多台中跨溪大橋的興建以及聯外道路的籌設，預算和財源他也都不清不楚，藉此建議陳柏惟要顧地方，應該多一點汗水少一點口水。

民選公職人員就職滿一年才能提案罷免，如果2月有人發動連署要罷免陳柏惟，顏寛恒表示尊重，就像陳柏惟2020年打敗他一樣，尊重選民所做出的決定，也因為自己曾經和他是選戰的對手，所以現在說什麼都不適合，認為選民自己會去做選擇，如果做得好當然不會被罷免，但如果背離民意，做的事情是人民不認同的，那就有可能被罷掉。

(中時新聞網)