【政新鮮】王世堅被讚「民進黨最後良心」 喊：政黨是手段目的為人民

桃園市議員王浩宇在16日的罷免投票中，遭到中壢市民正式以8萬多票的罷免票趕出桃園市議會；與王浩宇同為民進黨的台北市議員王世堅過去曾多次表態，罷免王浩宇是「替天行道」，支持罷免行動；而如今罷免成功，罷免團體今(18)日在臉書發文通知王世堅，表示「中壢人沒讓你失望！」

王世堅在本月5日曾在政論節目《平論無雙》中表示，他一向都是批評有格的人，對王浩宇這種沒品、沒格的人，連提到他都覺得髒了自己的嘴，王世堅感嘆，「最令我難過的是他還年輕，年紀輕輕就出賣自己的人格，這是我不懂的地方」，他認為，這次就讓中壢選民自己決定，如果做了對的決定，把王浩宇罷免掉，他會稱頌中壢市民「替天行道」。

如今罷免案順利通過，臉書粉專「罷免王浩宇」今日貼文表示，總部感謝王世堅議員，在最後階段挺著良心說出公道話，讓「不分藍綠、只問是非」的罷王主軸，能夠將綠色的這塊順利拼上，而中壢人也沒讓你失望，我們也已經替天行道了！

該貼文也引發網友討論，表示「罷王成功，我是中壢人，我驕傲」、「王世堅是說到做到的男人，跟說話不算話的屁孩根本是天與地的差別」、「世間真漢子」、「民進黨少數有正義感的人，讚」、「民進黨的良心，說到做到真男人」、「恰吉比佛地魔有種多了」。

(中時新聞網)