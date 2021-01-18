寒流持續造成農損，農委會18日統計農業產物累計損失估計達到1億3,033萬元，其中又以屏東、雲林縣最重，農產物以蓮霧、番荔枝為主，漁產則以虱目魚受損最重。

以縣市別來看，農委會統計顯示，屏東縣損失最重，占52％、損失金額6,719萬元，其次為雲林縣占14％、損失金額1,826萬元，其他縣市依次為澎湖縣損失1,044萬元（占8％）、高雄市損失919萬元（占7％）、嘉義縣損失736萬元（占6％）較為嚴重。

農作物方面，農委會統計，估計損失金額為8,860萬元，農作物被害面積977公頃，損害程度21％，換算無收穫面積204公頃，受損作物主要為蓮霧，被害面積414公頃，損害程度27％，換算無收穫面積114公頃，損失金額7,452萬元，其次為番荔枝、硬質玉米、高接梨穗及甘藍等。

漁產損失方面，農委會統計，估計損失金額總計4,170萬元，受損漁產主要為文蛤池混養之虱目魚受損681公頃，受損金額2,216萬元，其次為海鱺、虱目魚（專養）、龍虎斑、午仔魚及淡水長腳蝦等。

(工商 )