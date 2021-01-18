2020全球受疫情影響，亞瑟士盃排球錦標賽因此停辦一屆，而隨著2021年的到來，許多排球愛好者更期盼著亞瑟士盃排球錦標賽的回歸，期望透過運動場上的熱血與汗水的揮灑，再次找回生命的熱情與希望。今年，亞瑟士特別邀請旗下排球選手劉鴻敏和劉鴻杰擔任活動大使，一起將運動所散發的正面能量傳遞給每一位參賽者。
亞瑟士盃排球錦標賽今年邁入第七屆，亞瑟士提供完善的比賽環境讓喜愛排球的大家一同交流，吸引國內外排球好手報名，互相切磋球技，創造彼此精彩的回憶。2021年亞瑟士以「齊心迎戰 一起喊聲」的精神，鼓勵排球愛好者號召身邊隊友，一起組隊拚戰，一同享受排球運動的美好。
今年亞瑟士盃排球錦標賽有高中男女子組、大專男女子組及社會男女子組，1月19日中午12時開放線上報名，於3月5日截止，賽事將於四月開打，4月2日至4月4日為北區預賽、4月10日至4月11日進行南區預賽、6月12、13日進行全國總決賽，喜愛排球的民眾可別錯過了。
(中時 )
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