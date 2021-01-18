新北市一名簡姓男子離婚後，獨自照顧患有身心障礙的女兒。前年一名員警到簡家進行訪查，發現其女兒在屋內哭泣，離開前雞婆關心表示，「如果心情不好，可到派出所聊聊」，不料簡姓女子隔天就到派出所報案，指稱遭到父親性侵。法院審理後依妨害性自主罪，判處狼父有期徒刑10年6月。

據了解，具有家暴前科的簡姓男子，獨自照料30多歲患有身心障礙的女兒，員警及社工人員都會定期上門訪視。某日，派出所警員到簡家訪視時，發現簡女在躲在屋內角落啜泣，卻又問不出所以然來，員警原本以為可能是病情發作，又擔心會出狀況，離開前雞婆告知簡女，如果真的有不開心的事情，可以到派出所聊聊，不需要躲在家裡哭泣。

不料隔天，簡姓女子趁著父親外出工作，跑到派出所向員警哭訴遭到父親性侵害，警方立即帶她驗傷，並通報社工等單位協助處理。據《自由新聞網》報導，簡父向檢警供稱，晚上睡覺時，父女2人的確睡在同一張床上。但絕對沒有侵犯女兒。檢方認定簡父涉犯家暴妨害性自主罪，將他起訴。

基隆地方法院審理後，認為簡女已年滿30歲，且有自理能力，不需父親於夜間照顧，但簡父卻仍要求女兒與自己同床，與常理不符，加上簡女指證歷歷，依觸犯對心智缺陷之女子犯強制性交罪，判刑10年6月。

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(中時新聞網)