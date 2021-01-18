由藝術家陳景容所創作的濕壁畫《樂滿人間》，是國家音樂廳重要的藝術作品。（陳君瑋攝）

由藝術家陳景容所創作的濕壁畫《樂滿人間》，圖中央的女子，手拿鑼鼓迎賓客。（李欣恬攝）

國家音樂廳水晶燈大廳下收藏一幅書法家董陽孜的巨幅草書墨寶，讓觀眾留下深刻印象，但上頭究竟寫了什麼？有人認為是「八方雲集」、「金石堂」，有人看到「琴瑟和鳴」、「嚇死寶寶」，也有人依稀能辨識出「瑟」和「赫」，答案千奇百怪，但少有人能馬上完整回答出來，原來這氣勢磅礡的字是「瑟兮僩兮，赫兮咺兮」，來自古文經典《詩經》。

國家兩廳院導覽員張詠晶解釋，「瑟兮僩兮，赫兮咺兮」的意思是「那樣悠閑，那樣雅致，那樣磊落，那樣威儀」，是春秋時代衛國人讚頌衛武公的話，形容他神態莊嚴保有威儀，「這幅書法作品的線條、頓點，有不一樣的輕重感，就像是音符一樣。」

董陽孜過去曾為雲門舞集、台北車站和金石堂文化廣場題字，2003年，她和建築師陳瑞憲在兩廳院舉辦展覽。長364公分、寬837公分的「瑟兮僩兮，赫兮咺兮」，就是其中一幅作品。最初於2003年至2004年在音樂廳展覽，之後續展到2006年，並由兩廳院買下。

此外，與這幅墨寶兩相對望的是藝術家陳景容所創作的濕壁畫《樂滿人間》，他在兩廳院開幕前每天畫15小時，畫了近3個月，於1987年完成。畫面裡站在圖中央的女子，手拿鑼鼓，面對5號門，如同敲鑼打鼓迎賓客。

特別的是，畫面裡的女子們皆手拿國樂器，有嗩吶、三弦、胡琴、蕭、月琴、柳葉琴、小鈸等樂器，為了讓演奏的動作更逼真，陳景容特別請國樂演奏家作為模特兒，依樣繪製，遠遠看來，女子們或坐或站，錯落有致，也像是音符高高低低，頗有動態感。

值得一提的是，遠方的群山與湖泊，是在畫日月潭，人物身上穿的淺綠色、藍色、紫色，也與外圍的紅色畫框相互映襯。據了解，現在陳景容每年也會定期修補畫作，讓畫面永遠保持新穎。

(中時 )