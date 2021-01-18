出自藝術家陳彥旭之手的裝置藝術作品《時時。刻刻》，從右往左看，可看見舞者婀娜多姿的跳舞身影、皮影戲和原住民圖騰，還有台北地標101大樓以及國家戲劇院。（陳君瑋攝）

從左往右看，是喜劇泰斗卓別林對你揮手，從右往左看，有101大樓，還有國家戲劇院，這件在國家戲劇院的大型裝置藝術作品《時時。刻刻》，出自藝術家陳彥旭之手，以使用30年汰換的舞台地板，重新打磨而成。

《時時。刻刻》共有三個立面，從右往左看，可看見舞者婀娜多姿的跳舞身影、皮影戲和原住民圖騰，還有台北地標101大樓以及國家戲劇院的剪影，再往前細看，還可在舞者身影上，找到藝術家把他的名字「旭」字，融入舞蹈線條裡，充滿東方文化風情。

而從左往右看，則是轉進西方表演藝術世界，卓別林探出頭來的招牌動作，芭蕾舞者優雅的身影，還有阿拉伯數字30，以及藝術家的英文姓名「Ash」的簽名，同樣融入線條裡。

值得一提的是，這件作品使用的是原戲劇院舞台地板，材質是北美奧勒岡松木，具有彈性，對需要彈跳的舞者而言，頗好使力。過往30年，有多少國內外表演者的足跡，以及數不清的道具布景曾在這套地板上呈現，頗具歷史意義。

(中時 )