台灣文學基地由7棟房舍組成。宿舍群本為日據時代時期重要官員的住所。（文化部提供）

由前文化部長龍應台命名的齊東詩社，長久以來乘載濟南路上不少詩人足跡，並為台北市內最大的日式宿舍群，占地達350坪。今(18)日在文化部長李永得、詩人吳晟等文化界代表見證下，轉型為台灣文學基地，正式開幕。未來將由國立台灣文學館及玉山社共同營運。

齊東詩社自2014年開始轉由台灣文學館(下稱台文館)經營管理。吳晟表示，自2014年開始，幾乎每年都會特地來園區走動關心。從齊東詩社轉為台灣文學基地，具有非常重大的意義，「詩社這個『社』字，有居家、家族溫馨聚會的濃厚意味，台灣文學基地的命名，則展現非常明確的使命感，要朝向更開放、多元、包容、交流文學的方向。」

台灣文學基地由7棟房舍組成。宿舍群本為日據時代時期重要官員的住所，國民政府來台後，則由當時空軍總司令部少將副總司令王叔銘入遷，直至1992年才遷出。2000年起，由時任台北市文化局局長龍應台開始著手規劃宿舍群，當地居民也曾為園區內老樹保存舉辦搶救活動。

吳晟表示，當地居民長久來相當愛護這些老樹，台灣在開發建設過程中，環境是容易被忽略的，在宿舍群修復歷程中，當地居民的用心維護令他最為感動，「今天宿舍群保留下來，與文學基地同時運作，能累積我們台灣文學的厚度，開創更深化廣博的文學盛事。」

首位駐村作家楊双子表示，身為歷史小說家，就是抱持著「知道過去，才能在現在知道想要什麼樣的未來」理念創作，而台灣文學基地也是很好的象徵，「不管是文學，還是台灣，我們都是一樣的。」期盼基地與台灣文學能一同走到長久未來。

台灣文學基地現規劃區域包含靜態展區、故事屋、餐飲區及作家駐村區。台文館館長蘇斌碩表示，文學館本館在台南市中心，長期穩定蒐集台灣文學資料，穩重如山，北部園區則是輕盈如水，讓大家來這裡可以走一走，動一動，分享文學界每人近況。

李永得笑稱，自己兒時志願不是當部長，而是當作家，但無奈自己天分不夠，期待台灣文學基地能在未來如台灣漫畫基地，讓每位有志創作的人走進來共同努力，「不管是不是有意願要成為作家，都可以來這邊共享文學氣氛、共同激盪，相信在這樣的基地氛圍內，一定可以有很多未來新世代的作家出來、很多新的作品出來。」

(中時 )