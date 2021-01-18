高喊「拒絕履勘」，數十位台中市太平「番仔路庄」居民站出來展現拒絕拆遷的決心，五代居住在此的95歲阿嬤哭著說：「死也要死在這裏」；政大地政系教授徐世榮也特別到場聲援，他表示，依三七五減租條例原住戶保有居住權及優先承買權。

台中太平新光路一帶的「番仔路庄」共有12座三合院及百年土角厝，迄今仍有44戶居民居住，住戶與建商：長億集團因土地所有權纏訟46年，日前建商向法院申請強制執行拆屋還地，居民籌組自救會發起「守衛家園反拆遷、擋履勘」活動，從1月7日起派員24小時守在出入口阻擋法院履勘，18日徐世榮與台灣土地正義聯盟等多人都到場聲援。

自救會會長林秀芳指稱，住戶過去原本是佃農，跟地主用作物交租換取耕作權，居住在此超過五代，但土地後來莫名轉為人頭，再變成長億集團所有，雙方纏訟長達46年，迄今仍在法院審理中，未料地主竟然使用1／3的擔保金向法院申請拆屋還地，要用骯髒的手段侵佔大家居住的土地。

政大地政系徐世榮表示，依照三七五減租條例，該土地屬「厝地」住戶可以繼續住下來，且有優先承買權，自救會的訴求絕對於法有據且具正當性；台灣土地正義聯盟理事長陳致曉表示，身為一個長年被迫遷戶他非常能夠體諒被迫遷的民眾得要背負多少的壓力，財團想要搶土地，政府想要政治獻金所以放任財團，官商勾結，我們一定要堅守家園。

80多歲的阿珍阿嬤表示，自己想到世代屋住的房子要被遷了，就吃不下，睡不好，而95歲的阿嬤說，她的阿嬤就住這裏，她的孫子才10多歲，房子拆了要住那？他死也要死在這。

(中時 )