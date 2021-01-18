陶喆日前錄製《天賜的聲音》第二季。（偉大文化提供）

陶喆日前錄製《天賜的聲音》第二季。（偉大文化提供）

浙江衛視節目《天賜的聲音》第二季上週五首播，因疫情之故，久未參加音樂真人秀節目錄製的陶喆，這回再與胡彥斌、張韶涵、胡海泉同台，首集節目中陶喆特地改編演唱2002年創作的〈蝴蝶〉，回憶上一次在舞台上演唱這首已是六年前，陶喆直言對這首歌曲 「又愛又恨」：「我寫這首歌的時候是我人生的一個黑暗期，我知道它在大家的心中頗有份量，卻很少唱給你們聽。因為這首歌承載了我的愛與恨。」2001年時陶喆歷經美國911事件，衝擊他對音樂創作的想法，隔年推出第三張專輯《黑色柳丁》。

陶喆久未參與真人秀節目，這次受邀擔任音樂導師、錄製《天賜的聲音》，與胡彥斌、張韶涵、胡海泉再度同台，陶喆特別改編〈蝴蝶〉，希望帶給大家更多力量，「最近這段日子，應該不少朋友都面臨到很多挫折與挑戰，希望聽完這首歌的你們，對生活、對未來依然抱有憧憬與盼望，相信有天，我們都能破繭而出，化為最美的蝴蝶」。

不僅如此，他和好友胡彥斌還在節目上互放狠話、笑果十足，陶喆率先嗆聲：「胡彥斌是金曲大魔王，現在他碰到了更大的魔王。」胡彥斌則回擊：「陶喆老師是我的偶像，但是我覺得偶像是可以通過努力來超越的。」面對長江後浪來襲，陶喆加碼回應：「我眼裡沒有其他人只有斌斌。」此外，陶？也在合唱環節中，與袁婭維合唱艾怡良的歌曲〈Forever Young〉，他透露自己第一次聽到這首歌時，就被感動到鼻酸，「希望呈現出來的音樂是具有爆發力和時代跨越性」。

(中時 )