無畏新冠疫情衝擊，2020年國內投信基金規模逆勢增長5,186億元，為史上金額增長第三大年度。投信法人表示，疫情尚未完全平息下，各國政府財政、貨幣政策將持續同步撒錢，資金動能充沛，勢必湧向股債等風險性資產，尤其看好股市中長期向上趨勢，操作上建議「重股輕債」。

根據投信投顧公會資料統計，截至去年底為止，投信整體基金規模達4兆5,232億元，創各年度新高。若與前年底相較，規模年增長5,186億元，僅次於2019年、2001年，為史上金額增長第三大年度，年成長率為12.95％。

若按類型區分，去年增長最多的是國內貨幣市場型基金、國內ETF股票型基金、國內股票型基金，各增加2,273、1,342、808億元；此外，跨國一般債券型基金、跨國多重資產型基金、國內ETF股票槓反型基金、跨國股票型基金，也都增加200～500億元不等。

規模減少最多的是跨國ETF債券型基金、跨國ETF股票槓反型基金，各減少811、200億元，其餘減少不到100億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，去年3月，全球股市一度受到新冠疫情衝擊，股債同步崩跌，但是在各國政府透過財政紓困方案、央行貨幣寬鬆政策撒錢救市下，資金熱潮湧現，並帶動金融市場破底翻，多國股市迭創新高。

進入2021年，葉菀婷認為，有三大理由看好金融市場表現。

一、雖然疫情尚未平息，但各國寬鬆政策延續，以美國聯準會（Fed）為例，預估2023年以前升息機率不高，低利率環境下，資金將尋求更好的出路。

二、疫苗陸續問市，歐美各國正開始陸續施打，有助於減緩疫情擴散。若未來秋冬過後疫情改善，企業營運、商業活動重啟，將帶動經濟谷底回升。IMF國際貨幣基金組織即預估，今年全球GDP將成長5.2％，其中，新興市場成長6％、成熟市場3.9％。

三、科技創新趨勢不墜，尤其在疫情的推波助瀾下，企業積極導入自動化、智慧化技術，提供遠距服務，進一步刺激AI人工智慧、遠距技術、雲端大數據運算、自動化駕駛等創新發展。

因此，葉菀婷認為，投資布局上應「重股輕債」，債券看好收益性相對較佳的投資級債或高收益債基金；股票則著重具轉機題材的大陸股市，以及搭上技術創新的台股、美股、AI人工智慧、精準醫療等基金。透過定期定額分批進場，再搭配逢回加碼布局的策略，降低波動風險，拉高勝率。

(工商 )