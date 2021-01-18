觀光局18日舉辦論壇討論疫後觀光，經濟部政次陳正祺指出，業者爭取到國際會議或展覽在台舉辦將給予補助、今年更新增「線上展覽」或「線上會議」同樣也可申請，更加碼台灣協會代表若擔任國際會展組織理事也將獲得補助，以爭取國際會展在台舉辦，其中亞洲生技展今年爭取在台進行實體與線上雙聯展。

經濟部政次陳正祺表示，經濟部持續透過策略合作及整合行銷通路推動地方特色產業，並協助商圈復甦，也將針對「會展產業」、「觀光產業與商圈及OTOP之合作」，以及「觀光工廠」三部分作為今年的工作重點。

陳正祺指出，在會展產業部分，以「發展臺灣成為全球會展重要目的地」為願景，透過設立單一服務窗口，並進行國際行銷，擴大會展產業軟硬體能量，並提供業者補助誘因，促進外國人士來臺，同時洽邀外商人士來臺觀展，以提高展覽國際競爭力等三項工作，強化我國會展產業競爭力。

經濟部國貿局表示，一直以來都有補助國際會議或國際展覽在台舉辦，受到疫情影響，今年把線上展覽與線上會議也納入補助範圍，比照實體會議或展覽，只要參與國達會議三國、展覽六國，就可以分別申請最高200萬元、280萬元的補助。另外，會展辦公室去年試辦協助台灣爭取加入國際組織理事職位，讓台灣可以增加國際能見度、進一步將會議或展覽帶回台灣舉辦，今年將正式啟動、預計每案最高可補助50萬元。

陳正祺也提到，中小企業處將輔導之具地方特色「OTOP（One Town One Product）一鄉鎮一特產計畫」業者可加入觀光主流化的推動範疇，與觀光業者、商圈結合，相信也能連同觀光客、觀光業者造就三贏之局面。

經濟部中企處表示，地方創生是配合國發會方案，而經濟部會針對企業返鄉創造在地就業機會等計畫提出補助，例如單一家企業最高可申請100萬元、三家以上聯合申請最高可獲得兩年500萬元補助，過去有700多個案子來申請，已完成146案，今年預計加碼8,000萬元預算繼續補助OTOP。

另外，在觀光工廠部分，2020年疫情影響前半年八成以上來客取消，下半年國旅爆發，創造年觀光產值50.9億元與參觀人數1,900萬人次。陳正祺指出，期望觀光工廠不限於「工廠」，往各種型態發展。

經濟部中部辦公室指出，觀光工廠未來也將往三大方向發展，包括從1月底開始在台南、台北、台中與全國旅行業、全國遊覽車業辦理大型媒合商談會，2月初的台北場更將與業者簽下MOU、攜手促進商機；藉由大數據分析與應用，促進觀光工廠數位升級與精準行銷；推動美學設計，優化觀光場域與產品包裝。

(工商 )