遠傳宣布推出創新升級的電信用戶服務「遠傳心生活」，攜手包括肯德基、必勝客、易遊網、KLOOK、foodpanda、倩碧、健身工廠等20家跨領域的領導品牌，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神推出全新「遠傳心生活」App，打造一站式行動生活圈，全方位嘉惠遠傳用戶。

遠傳表示，這次推出「跨超商咖啡寄杯」服務即時呼應國人愛喝咖啡的消費趨勢，為此與7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富三大超商，推出跨平台的「咖啡寄杯」服務，等於是為遠傳用戶在全台提供逾一萬家領取咖啡的店點，想在那裡喝都可以。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳積極推動數位轉型，去年10月推出「遠傳搶付」服務，是數位轉型的重要一步，緊接著在今日創新推出「遠傳心生活」，廣邀跨界夥伴共同打造一站式數位服務，透過人手一支的手機打造用戶的行動生活圈，在優化的使用者介面與客戶福利全面升級的基礎上，提供用戶獨享的優惠，好康多多，還能天天回饋遠傳幣。希望能夠挑戰一年內200萬用戶下載使用，推廣我們為遠傳用戶打造的行動生活圈。

井琪表示，「遠傳心生活」更善用AI技術，以達到推薦對「用戶有用」的資訊，為此攜手有「AI大神」之稱的吳恩達博士合作，他曾任Google Brain團隊聯合創始人，也是百度首席科學家，現在是美國Landing AI創辦人，此次協助「遠傳心生活」導入AI技術打造的推薦引擎，能向用戶推薦最適合的商品訊息及娛樂資訊，以期優化用戶個人使用體驗。

目前「遠傳心生活」已與多家知名品牌推出用戶獨享的尊榮優惠方案，如肯德基指定套餐5折起；必勝客指定套餐下殺4折，foodpanda全平台與生鮮雜貨新客享4折優惠，iCook 愛料理VIP訂閱服務&精選方案，更享「遠傳心生活」獨享優惠價。不僅餐飲方案回饋深，用戶方方面面的需求優惠，「遠傳心生活」更是一網打盡，如易遊網國内旅遊最高折600元；EZTABLE預付餐廳訂位現折110元；KLOOK指定行程享 5% 遠傳幣回饋；共享機車WeMo Scooter最高送125元的騎乘金；完成新開立遠銀Bankee帳戶任務最高可獲500遠傳幣；新申辦遠傳friDay聯名卡可獲得700遠傳幣；完成Richard指定任務加碼送50遠傳幣。

此外，「遠傳心生活」更精心打造Lucky Friday幸運星期五的活動，週週推出驚喜優惠！歡慶「遠傳心生活」App上線，2月28日前還有1遠傳幣天天轉好禮，週週抽iPhone 12等大獎。現在下載遠傳心生活，首次登入即可獲得10遠傳幣，天天簽到再拿1遠傳幣，超多好康直送用戶手中。

(中時 )