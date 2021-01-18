中國泰州一外賣員點汽油自焚

大陸競爭激烈的外賣送餐最近屢爆壓榨員工造成過勞及侵害勞工權益事件，日前一件外賣騎手自焚事件再度引爆外界對此血汗行業的關切。這位受雇於外賣餐飲的外送騎手因跳槽至另一家競爭對手，遭前雇主剋扣工資，經力爭無效後產生絕望情緒，以汽油淋身自焚表達抗議，經人送醫急救時他還表示：「我不要命，只要我的血汗錢。」

據《搜狐新聞》報導，大陸江蘇泰州「餓了麼」外賣網站前外賣送餐騎手劉進，在他先前工作的一處配送站門口，以汽油淋身並引火自焚。周邊的商家趕緊用滅火器把他救下並送往醫院。經診斷，劉進為深2度到3度燒傷，全身燒傷面積達80%，醫院為其進行清創手術，過程順利。

外賣員劉進平時沉默寡言，生活上經濟壓力大，爭取遭扣工資未果後憤而尋短。（圖／微博@搜狐新聞）

報導說，劉進原在餓了麼擔任外賣餐飲騎手，12月跳槽到另一家外賣網站美團後，發現前公司發送工資時剋扣了約5000元人民幣(合台幣22240元)，僅拿到約1000元人民幣。他多次與公司溝通未果，最後這位平時沉默寡言的47歲外賣員產生絕望情緒，在前公司門口用自焚方式表達抗議。

在目擊者拍攝的現場視頻裡，救護車來時劉進還拒絕就醫，在圍觀的人們勸說下，劉進還揮著手不斷重複：「不去，不去」，「我命都不要了，無所謂了，我要我的血汗錢。」最後在救護人員的引導下，劉進最後被送往6公里外的泰州市人民醫院。在醫院中，劉進向趕來探視的妹妹劉萍表示，「我不想活了，我活夠了，太累了。」

報導說，醫院為劉進做了手術，但仍需在重症監護室觀察2個月，後續還要再進行手術，整體治療費用約為100萬元人民幣(合台幣445萬元)。此外，劉進一隻手臂傷到神經，已喪失知覺，未來可能失去工作能力，日常生活亦無法自理。

一位認識劉進的外賣員對媒體說，劉進索要工資未果時曾表示「命都不要了」，但沒人把它當真。劉進工作極賣力，每天長達12小時以上的超時工作，一個月大約能拿到6~7千人民幣左右。他的妻子患有肝病，大女兒剛開始工作，二女兒剛上大學，生活重擔壓得他喘不過氣來。在要不回工資後，情急之下才會尋短。

劉進的妹媒劉萍說，餓了麼日前已向家屬承諾，會負責承擔劉進前期手術的治療費用，工資遭剋扣的事會由公司總部處理。

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(中時新聞網)