房貸利率探底，房市交易量大增，去年每個年齡層的房貸族購置住宅的件數，普遍都增加了12～17％，不過貸款人超過70歲「三年級生」的房貸件數則大增30.5％，反應房貸利率下降之後，通常擁有較充裕自有資金、不需高成數房貸的「大齡族」、「高齡族」，進場房市的意願，遠高於購屋主力的青壯族群。

首季央行降息後，反應在各年齡層的平均貸款利率跟前年相比降低0.17～0.19個百分點，大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，高齡申請房貸並不容易，通常需要有力的財力資產證明，並提供連帶保證人，通常不會作為主要貸款人，不過去年央行大幅降息1碼，且房市前景看好，不僅青壯年購屋意願提升，高齡者也思考布局或轉換資產。

根據聯徵中心各年齡層的房貸族統計顯示，近年房貸族大宗皆為30～39歲，占了整體房貸族的約34～35％，「七年級生」的年齡層也是平均貸款利率最低的族群，去年平均約僅1.52％，第二大族群則為40～49歲的「六年級生」，普遍也在三成以上，這二個年齡層即占房貸族近三分之二。

以購屋年齡層來觀察銀行的房貸核貸條件，年齡愈高，貸款成數愈低、貸款利率愈高，郎美囡表示，30～39歲是目前成家的主要年齡層，也是首購、自用的主力買盤，在房貸利率方面，考慮平均餘命及貸款年限，年紀越輕、風險越低，通常房貸利率也較低。

相較下，大齡及高齡族，通常累積較充足的資金或資產，未必需要高成數的貸款，去年利率有感下降，推升高資產族群的置產意願，使大齡族及高齡族的房貸件數增加幅度明顯。

(工商 )