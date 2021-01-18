受到全球景氣持續回溫的影響，美國公債殖利率在今年以來已突破1％的關卡，雖然上周微幅下降，但目前的公債殖利率仍在1％以上的水準；再加上新冠疫情在東北亞地區也同步升溫，相關因素都讓外資對亞洲股市的買超力道轉弱。經濟基本面較佳的大陸與印度股市，在上周持續受到資金青睞，但台股與韓國卻面臨小幅度的資金流出，東協股市齊漲的表現也在上周收斂。

根據統計，外資上週對大陸買超27.76億美元，主因是受到大陸去年12月出口大增的帶動；而外資在上周對印度股市的買超金額也放大到了10.45億美元，可見弱勢美元與低油價的雙重效應，有效降低了政府的財政負擔，並加惠了外資對印度的投資信心；不過反應在股市上，大陸股市在上週微幅0.67％，印度股市在上周也僅小幅上漲0.51％，可見外資雖然持續流入，但仍得面臨市場短期震盪。

以價值股為主的東協股市，在上週也出現了漲跌不一的現象。除了泰國、印尼與馬來西亞股市分別小幅吸引0.22億美元、0.11億美元與0.80億美元的買超外；菲律賓與越南則是出現小幅賣超，但金額皆在1億美元以內。觀察今年以來，東協股市投資價值受到重視，包括泰國、印尼和越南等地的累計漲幅，可與東北亞股市媲美。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，最近投資人可能會關心美國公債殖利率彈升的現象，不過市場預期在央行延續寬鬆政策下，利率就算上升幅度也是有限；而且利率上升代表經濟情勢轉佳，只要不是大幅陡升，風險性資產還是有機會同步走揚。由此觀察，可以發現包含亞股和新興股市等，雖然上週出現價格拉回，但國際資金仍持續流入新興市場的股債資產，可見資金對亞股的信心並未消退。

林雅慧指出，雖然新冠疫情在過去這幾天的情勢依舊嚴峻，東北亞的日本、韓國與大陸也爆發了本土疫情，但目前疫苗已經開發出來，因此後續就要視各國能否有效透過公共衛生與財政政策，以降低疫情對經濟的影響。

摩根中國A股型產品經理張致寧指出，新冠疫情再度趨向嚴峻，讓歐美各國對醫療設備與耗材的需求大量增加，而大陸因為疫情控制相對得宜，工廠反而能維持產能並擴大對外出口，這也讓大陸在去年12月的出口金額大幅成長18％，當月的貿易順差也來到781.7億美元的歷史新高，並間接讓大陸在2020年的出口金額較2019年成長27％，大幅降低了中美貿易爭端給大陸出口帶來的衝擊。

張致寧說，由於大陸經濟已加速復甦，搭配去年首季低基期的影響，已讓市場大幅調升今年對大陸股市的展望，並反映在能源、金融、工業與非必需性消費等產業的獲利預估上；這些預期也促使國際資金加速流入大陸資產，從近期北向資金流入A股的速度明顯加溫、海外陸資股票也獲得外資連續19周的加碼，並帶動大陸股市突破2015年以來的新高可以得證。

林雅慧指出，受去年前兩季低基期影響，亞洲價值股的獲利展望在今年獲得大幅提升，這在東協與印度股市的表現上更為明顯，建議亞洲股票的投資人可採用分散配置的概念，同時掌握亞洲成長股與價值股輪動的資金動能。

(工商 )