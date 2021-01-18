教育部體育署今年持續推出「企業聘用運動指導員補助方案」，預計3月起受理申請，體育署呼籲企業踴躍響應聘用運動指導員，並強調線上申請補助手續簡便，無需假手他人，別被不肖業者騙了。

體育署為鼓勵企業聘用體育運動專業人員擔任運動指導員，協助推展職工運動，自107年開始推動「企業聘用運動指導員」政策，109年雖受新冠肺炎疫情影響，仍有80餘家企業聘用超過百名運動指導員，補助企業辦理員工運動活動參與人次超過14萬人次，企業均十分肯定這項專案，認為有助促進部門交流、活絡工作氣氛、帶動公司運動風氣。今年企業補助方案刻正規劃辦理中，預計3月起受理申請，屆時將在北、中、南地區辦理說明會，歡迎企業報名參加。

因近來發現坊間有業者打著協助中小企業申請各項政府補助的名號，收取高額費用，或以合作為由向體育運動專業人員索取個資，體育署強調，此項補助方案採線上申請，舉凡補助方案、申請表單、填寫範例都可從i運動資訊平台(https://isports.sa.gov.tw)查詢及下載，手續簡便，承辦單位中華民國全國中小企業總會也設置服務專線(02-7737-8089)，提供諮詢服務及協助申請，完全免費，希望企業多加利用，無需找人代辦，支付額外費用。此外，也提醒體育運動專業人員，遇有業者以合作為由索取個資，須謹慎以對，以免權益受損或涉及不法。

為了協助企業尋找合適的運動指導員，體育署建置了資料庫及媒合平台，並將舉辦「實體媒合會」，提供客製化媒合服務。此外，也提供「運動指導員增能課程」、「運動名人／大使講座」、「科技體適能檢測」、「職工運動諮詢服務」等好康措施，期望在運動指導員的帶領下，讓職工運動在企業中蓬勃發展。

新冠肺炎防疫期間，除了戴口罩、勤洗手、少去公共場所，運動更能提升免疫力並可有效促進身心健康，甚至對抗憂鬱、焦慮與恐慌。目前我國職工運動普遍不足，因此體育署期望讓運動指導員深入每家企業，循序漸進推展職工運動，促進員工身心健康，不分產業攜手對抗病毒，成就全民防疫。

(中時 )