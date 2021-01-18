大觀國小7位學生創作的風獅爺動畫原型。（信誼基金會提供）

第12屆「信誼兒童動畫獎」日前揭曉，新北市板橋區大觀國小7位小學生共同創作的「風獅爺」和台北教育大學附設實驗小學3位同學的作品「我的同學」，在133件兒童作品競賽中，脫穎而出，雙雙榮獲兒童組特優獎。

信誼兒童動畫獎參賽件數今年再創新高，共收到1480部作品，包括來自87個國家的1235件國際組作品，112件台灣專業組作品，以及133件小學生作品。其中兒童創作組先選出30件進入決賽，歷經一番激戰後，決審評選出特優2組、優選3組、佳作11組，另有14件作品頒發入圍獎，以鼓勵更多學校帶領兒童投入動畫創作。

長期推動兒童讀物的信誼基金會董事長張杏如表示，這屆兒童參賽作品，從議題選材上，突顯當今教育趨勢，包含重視在地文化認同與傳承、環境關懷與生態保育等。非常慶幸動畫創作推廣，成為落實12年國教課綱自發、互動、共好的精神，也彰顯影像教育向下扎根、跨領域學習的成果。

大觀國小7位同學包含小導演郭穆澤和陳彥成、羅胤瑄、江彥鈞、萬以琳、黃禹樂、蔡晨祐等，在老師謝明栖指導下，透過呆萌可愛的6隻風獅爺平安、如意、招財、避邪、升官、晉爵等，幫助主人尋回元寶的故事中，希望小朋友在觀賞後能像劇中6隻風獅爺一樣，互相合作建立深厚情感，透過動畫創作和欣賞找到個性相投的好朋友。藝術表現可圈可點，獲得決審委員一致好評。

(中時 )