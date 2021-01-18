中華郵政斥資280億在龜山打造占地17公頃的「郵政物流園區」，其中行政核心、北台灣郵件作業和訓練中心18日開工動土，行政院長蘇貞昌表示，現在物流遠大於人流，期許郵政公司掌握時代脈動超前部署，指示交通部及早規畫平面道路多元、多流，才能配合園區未來發展。
中華郵政公司董事長吳宏謀表示，郵政智慧物流園區是邁向智慧物流的里程碑，規畫物流中心、資訊中心、北台灣郵件作業中心、訓練中心等，預計今年底到2024年3月陸續完工。
吳宏謀說，其中斥資69億的郵件中心和訓練中心，建構自動化郵件處理設備，並推動郵務關務檢驗一條龍作業，未來將處理全台7成的郵件量，另規畫1.2萬坪倉儲空間，供電商物流業者進駐使用，預計今年底開始招商，強調園區位置良好，10分鐘上國道，機場、台北港車程不到30分鐘，可達地盡其利、貨暢其流。
蘇貞昌感性說自己跟郵政一起長大，成績單、情書、高考及格通知書和兵單等，全都靠郵差遞送，郵差肩負「消息告知、幸福來到、前途決定」等責任，但隨著時代改變，物流遠大於人流，以航空公司因疫情減少運量，但桃機貨運卻創歷史新高，有望成為全球第五名，期許郵政公司也應把握時代變遷帶來的契機。
蘇貞昌說，雖然園區2025年才全部完工啟用，但仍希望相關單位因應新時代超前部署，直言未來園區人流、物流會大發展，不能光靠高速公路，交通部應及早規畫平面道路的多元、多流，才能配合園區未來發展。
(中時 )
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