行政院長蘇貞昌（右六）18日出席中華郵政公司郵政物流園區北台灣郵件作業中心與訓練中心新建工程開工動土典禮，期許打造郵政智慧物流新里程碑。（蔡依珍攝）

中華郵政斥資280億在龜山打造占地17公頃的「郵政物流園區」，其中行政核心、北台灣郵件作業和訓練中心18日開工動土，行政院長蘇貞昌表示，現在物流遠大於人流，期許郵政公司掌握時代脈動超前部署，指示交通部及早規畫平面道路多元、多流，才能配合園區未來發展。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，郵政智慧物流園區是邁向智慧物流的里程碑，規畫物流中心、資訊中心、北台灣郵件作業中心、訓練中心等，預計今年底到2024年3月陸續完工。

吳宏謀說，其中斥資69億的郵件中心和訓練中心，建構自動化郵件處理設備，並推動郵務關務檢驗一條龍作業，未來將處理全台7成的郵件量，另規畫1.2萬坪倉儲空間，供電商物流業者進駐使用，預計今年底開始招商，強調園區位置良好，10分鐘上國道，機場、台北港車程不到30分鐘，可達地盡其利、貨暢其流。

蘇貞昌感性說自己跟郵政一起長大，成績單、情書、高考及格通知書和兵單等，全都靠郵差遞送，郵差肩負「消息告知、幸福來到、前途決定」等責任，但隨著時代改變，物流遠大於人流，以航空公司因疫情減少運量，但桃機貨運卻創歷史新高，有望成為全球第五名，期許郵政公司也應把握時代變遷帶來的契機。

蘇貞昌說，雖然園區2025年才全部完工啟用，但仍希望相關單位因應新時代超前部署，直言未來園區人流、物流會大發展，不能光靠高速公路，交通部應及早規畫平面道路的多元、多流，才能配合園區未來發展。

(中時 )