新竹生物醫學園區結合竹科園區、引進國際知名生醫產業，去年底已累積63家廠商駐點投資，營業額逐步成長。為建構優質治安環境，2019年獲行政院核定增建保警生醫小隊隊部，今年正式成立，18日舉辦揭牌典禮。打造治安零死角的優質投資及生活環境。

內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊生醫小隊進駐生醫園區，18日舉行揭牌典禮，由竹科管理局局長王永壯及保二總隊總隊長劉章遠共同主持，立法委員鄭正鈐、科學園區同業公會祕書長張致遠及各界貴賓約80人蒞臨祝賀參與盛會。

生醫園區積極引進國際知名的生醫產業與研究單位，並結合新竹科學園區與ICT產業優勢，產生聚落效應並吸引廠商入區，截至去年底，共累計63家廠商入區投資，投資金額約新台幣302億元，統計年1至10月營業額達4.29億元，較去年同期成長5.36％，表現亮眼。

竹科管理局表示，生醫園區治安維護先前由竹北分局高鐵派出所負責，因園區廠商員工將日漸增多，為建構優質治安環境，亟需警力進駐就近支援。經該局多年積極努力爭取，於2019年8月獲行政院核定警力進駐，隨即規畫整修原有生醫園區服務處及增建保警生醫小隊隊部及隊舍。

18日正式揭牌成立保警生醫小隊，竹科管理局表示，正式成立後，可縮短報案抵達現場時間，落實快速打擊犯罪、控制現場狀況，同時可即時維護生醫園區交通，並希望藉由與地方政府攜手護園區，共同打造治安零死角的優質投資及生活環境，發展園區經濟。

(中時 )