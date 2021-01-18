北投30年爆紅QQ球！老闆淚謝顧客不離不棄

冬天不少人喜歡到北投泡湯、享受美食。日前《中時新聞網》曾經報導過爆紅「北投市場30年QQ球」。擺攤多年的劉老闆娘接受《中時》訪問坦言，從未見過大排長龍景象，更淚謝老顧客不離不棄。

手工QQ球在油鍋裡炸得滋滋作響。(照片/游定剛 拍攝)

「QQ球在油鍋裡，被炸的滋滋作響」位在北市北投市場新市街上，一攤30年手工QQ球，《中時新聞網》日前報導後，引起大批民眾來朝聖，老闆娘更驚呼，從未見過大排長龍景象，甚至做到腰酸背痛。民國89年10月，當年還未婚的劉老闆夫妻倆，因緣際會下，在北投市場旁賣起手工QQ球，劉老闆娘更自嘲，從年輕小姐，賣到變成歐巴桑，將青春年華獻給了北投市場。

老闆特製機具省下不少勞力。(照片/游定剛 拍攝)

搭好遮雨棚，張羅好食材器具，周末記者再度拜訪，劉老闆娘開心表示，當時不知發生什麼事，只見小攤大排長龍，直到客人透露是被報導，此熱潮更延燒5個月之久，非常感謝《中時》來採訪。談起自家QQ球，老闆娘豎起大拇指，地瓜都是新鮮直送，在家親自削皮，再將地瓜、麵粉、糖一起攪和。不少顧客都好奇，QQ球好吃的秘訣在哪裡?老闆娘則透露，除了料好實在之外，火侯掌控很重要，麵團下鍋後油炸約5分鐘就得起鍋，這就是最佳的「黃金比例」。

劉老闆娘感謝顧客不離不棄的支持與肯定。(照片/游定剛 拍攝)

走過30個年頭，一步一腳印在地經營，古早味QQ球成了北投市場人氣攤商，劉老闆夫妻倆相當感謝，顧客長年不離不棄與照顧，他們多年來堅持選用新鮮食材，也親自為食安把關，就是想給顧客吃得開心，吃得很放心。

北投市場新市街上超人氣QQ球。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)