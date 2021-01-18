先前曾提醒不要被專家示警Apple Car所干擾，真正的商機在於蘋果切入電動車領域對業界所產生的影響，這才是投資機會所在；果然一路看好的電動車、車電概念、汽車零組件等族群近期續創新高，2021年首季主流越來越明確！

這再一次驗證了贏家眼中往往看到機會，不少把握住電動車股的朋友在今年元月都有不少斬獲；反之，這波被專家干擾而錯失電動車行情的朋友，請記取這次經驗，要把市場的價格變化的重要性擺在自我研判之前，這是成長的養分。

近日隨著今年CES消費電子展剛落幕，自駕車持續成為熱點，包括Mercedes-Benz、通用汽車、現代汽車等車廠皆推出電動自駕概念車，已有越來越多企業投入該領域發展，未來關鍵將不在於單一業者(車廠)是否成功，而在於整個產業發展過程中，供應鏈中的哪些企業能從中獲得實質利益，進而讓市場認同，股價就有機會再攻一段。

若以目前盤面觀察，「鴻海集團」仍是焦點，車用機構件的乙盛、車用線束及電池的廣宇、車用3D玻璃的正達、自駕車生產及技術的樺漢，輕量化車殼與機構件的鴻準等，本波股價都維持強勢。現階段在汽車零組件與車用電子皆有一段漲升之後，後續選股在於「電動」、「自駕」兩大方向，電動的焦點在於電池材料、充電站等應用，而自駕的焦點在於感測元件、車聯網等應用。

上週同步提到的半導體產業，受惠市場需求暢旺，相關業者進入擴產週期，相關供應鏈持續看好，其中隨著台積電將全年資本支出上調至250~280億美元的高水準，周邊設備、特殊材料、耗材與先進封裝檢測及無塵室工程業者今年營運將明顯受益，如萬潤、亞翔、漢唐、辛耘、盟立、帆宣、瑞耘等業者，近日也陸續表態，其中留意去年(2020年)下半年或是第4季漲幅較少，並且尚未越過去年股價高點的個股，這種股票由於基期較低，今年一旦轉機，漲升空間較大，要進一步追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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(中時新聞網)