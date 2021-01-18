部立桃園醫院群聚感染擴大，今（18）日再增一位護理師確診，中央流行疫情指揮中心表示，案863護理師與案856染疫醫師工作有重疊，且兩人都是1採陰轉陽病例，從公開訊息顯示，他們都有慢性鼻炎問題，而未在症狀出現時及時發現。

指揮中心連2天公布的醫護本土案例，案856醫師和案863護理師都出現鼻塞症狀。有媒體詢問，案856醫師在確診前是否有出現相關症狀？對此，指揮官陳時中表示，案856有長期慢性鼻炎，鼻子呼吸一直都不通暢，雖然事後回想起1月16日時症狀較嚴重，但很難作為臨床判斷。

案863護理師也有相似狀況，於1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀。外界好奇，她是否曾到社區的診所就醫，或回報醫院？莊人祥表示，案863以前就有慢性鼻炎，也沒有就醫，因此不以為意，認為鼻塞就是新冠的症狀。

鼻過敏與新冠肺炎都有鼻塞、打噴嚏、流鼻水的症狀，《聯合新聞網》報導，台灣過敏氣喘暨臨床免疫學會理事長楊崑德表示，兩者在臨床上判別有一定難度，但仍有一些指標可供鑑別。如果出現上述症狀，可先回溯是否為過敏體質，再檢視近期是否有接觸過敏原，如果沒發燒、呼吸道症狀，也無旅遊史、接觸史，就會建議掛耳鼻喉科或是風濕免疫科就診。

另外，鼻過敏也有對罹患新冠具有潛在風險，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎上廣播節目時表示，新冠病毒可怕的地方，就是會發生不是飛沫傳染的接觸傳染，所以有一件很重要的事，就是所有醫護人員都不要摸眼口鼻，不管鼻塞如何嚴重。尤其是過敏性鼻炎的人，就是會去摸鼻子，所有人都要謹記，必須注意接觸傳染可能性。

(中時新聞網)