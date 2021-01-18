據大陸媒體的報導，中共海軍第3艘大型航空母艦「003」型，可以在今年下水，假如後續發展一切順利，可於2025年左右服役。據傳「003」航艦將有別於前2艘的滑跳式甲板，裝上了大陸自行開發的電磁彈射系統，性能將追近美國航空母艦，包括尼米茲級與福特級。

防衛世界(Defense World)報導，大陸國防工業雜誌《兵工科技》在星期六的微信上發布一份消息，據最新公開的照片，正在上海江南造船廠組裝的「003」航空母艦，總體輪廓已經可以識別，根據附近拍攝的照片預測，「003」航艦排水量更大，並且具有電磁彈射器，起飛效率比遼寧號與山東號更高，還可以發射更大型的飛機，包括反潛機、運輸機、加油機與空中預警機，尤其以空中預警機對航艦打擊群的幫助最大。

這篇文章說，「003」航艦採用模組化建造，因此建造速度頗快，與第2艘航艦「山東號」相比，組裝工作更省時。

下水之後的003航艦，外界可窺得它的尺寸與排水量，不過在此之後，航艦還需要一系列的設備安裝工作，包括雷達、傳感器，還有彈射器。從靜態測試到海上測試，整個工作大約需要兩年的時間，這意味著「003」航艦至少要到2024年或2025年才會服役。

有一種說法認為，「003」航艦的尺寸可能與美國的「小鷹級」(Kitty Hawk class)相似，排水量超過8萬噸。不過大陸軍方尚未透露任何細節。

(中時新聞網)