全球車用晶片產能嚴重不足，甚至導致傳統汽車大廠包括豐田汽車、本田汽車等，局部關閉大陸、北美的生產工廠，此波缺貨潮為身為全球最大汽車市場大陸，由於強勁復甦所帶動的需求，但這些關鍵晶片有超過80%~90%仰賴海外進口，但在大陸半導體自給率無法順利擴張，導致以生產車用晶片為主的8吋晶圓產能嚴重不足。

汽車生產需要用到超過40種車用晶片，甚至有多達150種，目前全球需求龐大且供應嚴重不足的，主要在MCU（微控制器）、ESP（穩定系統）等關鍵零組件，由國際主要的垂直整合生產(IDM)大廠包括英飛凌（Infineon）、恩智浦半導體（NXP）、瑞薩電子、意法半導體（STMicroelectronics）、德州儀器（Texas Instruments）等5大歐美公司所把持，近年瑞薩電子將訂單外包給台積電等純晶圓代工廠，但功率半導體較無缺貨情況。然而，大陸本土供應晶片的來源相當稀少，僅占總體比重4.5%。

據陸媒《國際金融報》報導，大陸半導體廠商沒有投資先進技術的晶片，讓大陸經濟強勁復甦之際，卻沒有足夠的零組件來生產產品，甚至導致全球晶片大缺貨。

為了擺脫對歐美半導體產業依賴，北京當局近年加強半導體自主化進程，甚至在大陸電信設備巨頭華為、大陸晶圓代工龍頭中芯國際遭美制裁後加速，但根據半導體行業研究機構IC Insight最新報告指出，大陸半導體市場規模將達2,230億美元，但自給率僅20%，想達到5年後70%目標相當困難。

大陸證券分析報告卻認為，這些外資報告嚴重低估大陸半導體能力，主因是沒算入大陸IC設計商外包給海外晶圓代工廠的訂單。不過，華為創辦人任正非去年曾表示，晶片的設計當前大陸已經步入世界領先，華為目前積累了很強的晶片設計能力，但是，晶片的製造世界第一在台灣，指出大陸在半導體的製造設備、基礎工業、化學製劑都有很大進步空間的問題。

(中時新聞網)