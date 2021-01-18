2021年對台工作會議17日至18日在北京舉行。大陸全國政協主席汪洋出席會議表示，2020年是對台工作極不尋常的一年，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化。他並稱，要支持台商台企抓住國家構建新發展格局的機遇，積極參與「十四五」規劃實施、國家區域協調發展戰略，支援福建探索海峽兩岸融合發展新路。

新華社報導，汪洋在會上表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，要準確識變、科學應變，增強風險意識，樹牢底線思維，把日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能。他稱，要堅決遏制台獨分裂勢力挾洋自重、謀獨挑釁，決不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣分裂出去。

他並稱，要支持台商台企抓住國家構建新發展格局的機遇，積極參與「十四五」規劃實施、國家區域協調發展戰略，支援福建探索海峽兩岸融合發展新路。汪洋表示，要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障台灣民眾福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓台灣民眾有更多獲得感。

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