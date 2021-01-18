台新金併保德信人壽直通車夢碎，金管會針對兩大疑慮要求補件。金管會主委黃天牧18日指出，台新金併保德信人壽1月8日已送件，保險局與銀行局都在審核中並且有請台新金再補件提供資料，若是有補件，原訂准駁日（1月28日）就會再延。

黃天牧指出，目前銀行局針對資金來源部份、保險局就五大原則方面（保戶權益、資金來源、專業經營能力、長期經營承諾、財務能力）都有要求台新金再提供更詳細的資料。

銀行局透露，目前主要針對「資金來源規劃」、「處份彰銀股份」兩大部份要求台新金作補件，因此，1月28日前確定趕不及准駁。

就資金來源規劃，銀行局官員指出，台新金投資保德信人壽的資金來源必須要明確，就算是借款，也要有明確的還款來源，以及償債計畫，及籌措資金的確定方案。因為台新金雖公告以55億元、最多85億元併購保德信人壽，由於旗下將形成至少二個金融機構很耗資本（即銀行與保險），台新金應有更多資金來源，因此必須看未來的十年增資計畫。

就處份彰銀股份的部份，由於金控法第39條規定「金控不能以財務性投資方式投資股票，若無併購意願就須全數出脫持股。」所以台新金必須分年處份掉彰銀持股，但銀行局指出，台新金目前提出的處份期間長達約8年，時間拉太長，另外，如何做好「金金分離」也沒有提出詳細規劃，這些都必須再補件說明。

由於台新金在2021年1月8日正式送件，原本預計在15個工作天、即1月28日前金管會將確定核准或駁回，但期間如果要求補件，則會從補件日起重新計算15個工作天決議准駁。

(工商 )