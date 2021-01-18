繼小七超商店中店之後，MUJI無印良品再拓新通路，將進駐全聯，100％移植日系品牌的高質感，融合全聯的平價概念，台北市首間大安延吉門市全新亮相。

銷售主要以日常生活必需品為主，包括內衣褲、襪子、帆布鞋、包與美保用品、食品（咖哩包、零食），並涵蓋廚房餐桌用品、衛浴、清潔 洗滌用品與旅行收納包袋、文具、桌上收納等。

MUJI無印良品去年不畏疫情仍持續展店包括新莊宏匯廣場、高雄草衙道購物中心、台中金典綠園道店等，同時攜手冠德建設推出「MUJI RENOVATION空間改造企畫」，將冠德位於台北市松山區的「松山民權東公辦都更案」規畫「KINDOM 363」共享空間等，並趕在2020年末開出南紡購物中心新門市，首次推出「聯連市」市集，產地直送安心蔬果與花卉服務備受業界關注，今年開春再推創新拓展計畫，攜手全聯搶攻社區超市通路客群。

目前MUJI全台實體店舖計有53家，7-ELEVEN超商店中店逾1300家，其中，包括統一時代百貨、美麗華購物中心與新光三越信義新天地A11等均有MUJI餐飲CAFE，去年上半年雖受疫情衝擊，但在電商與APP運用下線上購物相對成長，全年度業績持平，展望2021年創新通路仍將持續，本周將於新店捷運站開新門市，而緊接著進駐全聯開店中店，對全台防疫得當，內需消費仍看好。

(工商 )