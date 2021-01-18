百年台中州廳修復工程，拆除室內裝修時，意外發現「C棟防空洞」。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕（左1）視察台中州廳修復工程，體驗匠師泥塑。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕今天視察台中州廳修復工程，拆除遮蔽建物後的C棟山牆，45年來重見天日，該棟建築地下室意外發現「防空洞」也首度曝光。盧秀燕表示，百餘年歷史的州廳是重要國寶建築，修復後，不僅維持對民眾承諾作為辦公場域，也將規劃兼具博物館、展演等多元功能。

百年州廳台中州廳修復工程，去年8月啟動，過程中有多項驚艷的意外發現！州廳C棟建物側面的增建物拆除後，從1976年以來被遮檔住的「山牆」重見天日；拆除C棟室內裝修時，意外發現「防空洞」，頂部高出地面約50公分、面積約15坪至20坪，初步判斷可能是日據時代因戰事而闢建。此外，在天花板內發現有日據時期的「篙尺」，推測是當時施工團隊所留下。

盧秀燕18日在文化局長張大春等人陪同勘察修復工程，她表示，修復工程由台中市府與文化部聯手合作進行百年來最大的整修工程，共投入約6.3億元經費，目前已將過去增建的建築拆除，還原原始樣貌，百年建築風采 令人讚嘆，整體修復進度達31％，預計將於2022年底完工。

「盡量恢復原狀！」盧秀燕體驗技師泥塑時一再提醒，並強調，台中州廳是百年來市府員工、洽公民眾的共同記憶，修復工程除符合安全需求、維護古蹟原樣貌外，還要維持對民眾的承諾，部分繼續作為辦公場所，讓中西區市民感受到政府機關在此繼續服務的誠意。

台中市文化局長張大春表示，未來修復後會結合市府辦公空間，規劃市政資料館，展出台中州廳各項史料及修繕期間發現的文物，並設置展覽藝文空間，規劃開放參觀導覽，讓民眾了解州廳百年風華與文化底蘊。

(中時 )