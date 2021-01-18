林男無照還開近千萬跑車上路，失控衝撞路旁轎車後落跑迄今還未到案。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

近千萬跑車車頭毀損嚴重。（莊曜聰攝）

車內安全氣囊都爆開。（莊曜聰攝）

台南市佳里區一名林姓男子向人買了台市價近千萬元的BMW i8跑車，還沒過戶就急著上路試車，也不顧自己沒有駕照，就拉著女友出門兜風，行經佳南路時，突然失控衝向對面車道，撞到路旁一台納智捷房車才停下，林男與女友竟丟下名車關機落跑，警方在近12小時後終於聯繫上他，他說正帶女友看醫生，將會到案說明，但到現在還沒見到人影。

佳里警分局調查，車禍意外發生在上午7時30分左右，這台BMW跑車突然失控暴衝到對向車道，撞上停靠路邊的轎車，兩車車頭均半毀，跑車鷗翼式車門敞開，前座兩個安全氣囊均爆開，不見駕駛及乘客人影，也沒有受傷跡象，肇事原因仍待調查。

佳里警方根據車牌聯繫車主，聯絡到一名蕭姓男子，他從彰化南下，晚間6點多現身警局，他供稱車子已經賣給一名林姓男子，也聯絡不上他，不知道發生車禍。

警方經過半天追查，終於聯繫到肇事的林姓男子，林男表示，因為他沒有汽車駕照，且當時女友額頭受傷，情急之下離開現場送女友到醫院，稍晚會到警局到案說明，但稍後又推託要拿醫生證明，迄今還未現身。

(中時 )