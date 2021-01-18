位於高鐵特區的文中二預定地，台中市議員吳瓊華、副議長顏莉敏，繼日前建議市府設立全民運動館外，18日再建議增設「多功能草皮」市民休閒運動場地。（黃國峰攝）

體育署提出「充實全民運動環境計畫」，只要人口數達到7萬以上，即符合申設全民運動館條件，烏日區7.5萬人，正符合標準，中市議員吳瓊華繼日前在烏日高鐵特區爭取設立「台中市烏日區全民運動館」外，18日繼續爭取在其外設立多功能運動草皮，落實全民運動理念，讓人口不斷增加的烏日區民眾，有完善的運動場所。

烏日高鐵特區新建大樓一棟棟相繼落成，遷移到這區人口也不斷增加，再加上烏日社福館及社會住宅也將成立，人們休閒需求增加，位於高鐵特區內，佔地約3.46公頃的文中二預定地，中市議員吳瓊華、副議長顏莉敏日前爭取在此設立全民運動館，18日再次邀集市府相關單位，建議將全民運動館周邊的閒置用地，建設為「多功能草皮」使更活化使用，同時達到場館的全方位使用，希望市府能超前部署向中央爭取。

吳瓊華表示，此區緊鄰台中高鐵、台鐵新烏日站與附近區域形成三鐵共構網絡，也鄰近台74線快速道路及國道3號，交通便利，周邊將近5、60棟的大樓相繼落成，人口也不斷遷入，大家都很期待有個運動場館，繼上次已請市府向中央提報，爭取經費在此建設全民運動館，今日再建議市府能將其場館周邊建設成「多功能草皮」讓槌球、草地曲棍球、小型足球、高智爾球等都能在此進行。

運動局表示，教育部體育署110年度提出「充實全民運動環境計畫」，人口數達到7萬以上，符合申設全民運動館條件，烏日區7.5萬人，已達符合標準，教育部體育署日前已在烏日區勘審完成「台中市烏日區全民運動館」計畫。

運動局指出，透過增設「多功能草皮」市民休閒運動場地，可提供槌球、飛盤、高智爾球、小型足球等多種項運動使用，市府將依據議員會勘建議，納入評估作綜合考量，並納入全民運動館計畫書一併向中央争取補助。

(中時 )