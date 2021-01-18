娛樂8點半》39歲香港女星陳自瑤（Yoyo）近日因為在頒獎典禮上，冷臉回應得影帝的老公王浩信，使得夫妻倆婚變傳聞又傳開，她面無表情的樣子甚至被做成表情包掀熱議，而其實陳自瑤是曾紅極一時的「微軟妹」，是當年的女神之一。

陳自瑤外型亮麗、身材高挑，中學畢業就當了模特兒，並接拍許多廣告，因此被相中成為微軟大陸地區的代言人，還是台灣微軟辦公室系統形象大使，代言微軟後更是爆紅，變成許多網友心目中的女神，可以算是第一代的宅男女神，甚至被外界冠上「微軟第一美女」的頭銜。

陳自瑤2001年來台宣傳代言遊戲。（資料照／楊約翰攝）

雖然現在台灣的網友較不熟悉她，但當年的陳自瑤人氣火紅，2019年還再度被挖出登上PTT表特板，勾起許多男網友回憶，紛紛認證陳自瑤當了自己的電腦桌面好幾年，熱烈留言「時代的眼淚」、「比林志玲年輕，出道早，卻已經很少人知道她」、「當年真的紅」。

而陳自瑤轉戰演藝圈後，進入TVB演過不少影視作品，不過都是演一些小配角，去年則在劇集《那些我愛過的人》飾演保險公司高層，把女性成熟韻味完美演繹出來，成為劇中亮點，更因此獲得「萬千星輝頒獎典禮2020」最佳女配角獎。

至於感情方面，陳自瑤曾和TVB小生蔡淇俊有過一段情，後來再認愛現在老公王浩信，兩人交往三年後即奉女成婚，婚後的陳自瑤專注於家庭，減少接戲，老公王浩信則為了養家拚命拍戲，慢慢成為TVB新生代里最有潛力的小生，開始有了名氣。

39歲陳自瑤保養得宜，好身材看不出是一個孩子的媽。（圖／翻攝自IG）

不過，陳自瑤和王浩信頻傳婚姻危機，男方婚後緋聞不斷，4年前爆出分居，2年前又傳出陳自瑤主動提離婚，雖然陳自瑤當時出面澄清傳言，但那也是她最後一次正面回應感情事，近幾年幾乎都不多談老公，不免讓外界多作聯想。

沒想到，今年王浩信獲影帝，在台上致詞感謝老婆照顧女兒時，陳自瑤卻被拍到眼神死、面無表情，更是引發網友熱議，認為男方想表演恩愛，女生直接不配合，覺得兩人已貌合神離，甚至形容他們是「港版黃曉明Angelabay」，婚姻狀況近來被熱烈討論。

(中時新聞網)