外交部指出，美國旅遊警示燈號提升為紅燈，美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布自2021年1月26日起，所有入境美國之旅客須檢具航班起飛前3日內COVID-19陰性檢測報告或已感染且康復之證明文件。

美國疾病管制暨預防中心於2021年1月13日發布新聞表示，自1月26日起擴大要求所有入境美國之旅客：

（一）均須檢具航班起飛前3日內COVID-19陰性檢測「即核酸增幅檢測（NAAT）或抗源檢測（antigen test）」報告（紙本或電子影本）或已感染且康復之證明文件；未能提供上述證明的旅客，航空公司必須拒絕登機。

（二）建議在抵達目的地三至五日後進行二度檢測，在旅行後居家七日，有助於減緩疫情在美國社區傳播速度。

外交部提醒國人避免於疫情期間前往美國從事非必要旅遊，倘必須前往，請隨時留意入境前後相關檢疫隔離規定，以免面臨航空公司拒載或遭美國移民單位拒絕入境。

(工商 )