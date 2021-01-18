《看見自己 看清世界》系列書籍，至今已送出2萬多本。（教育局提供／陳淑娥台中傳真）

「蘇媽媽愛悅讀 啟發生命下鄉計畫」已走過30多個學校。（教育局提供／陳淑娥台中傳真）

年近90歲抗癌勵志作家蘇蔡彩秋，人稱蘇媽媽，18日至台中梧棲區梧南國小及善水國中小上了一堂「蘇媽媽愛悅讀」課程，分享《看見自己 看清世界-七十個鼓舞孩子的生命錦囊》系列書籍，她堅忍不拔的人生故事啟發正能量，以一支筆的力量，鼓勵人勇往向前。

蘇媽媽59歲罹癌，兩度復發轉移，依然熱愛生命，即便年近9旬高齡，仍致力投入志工行列，像是88風災期間，10天內募得一台救難車前往災區、創辦台中與高雄抗癌協會、擔任台中榮總癌症病房探訪志工長達26年，更獲得志工界最高榮耀「金駝獎」，堪稱志工界傳奇人物。

蘇媽媽的故鄉在梧棲，她少小離鄉70幾載，可以在晚年回饋鄉梓，特別是針對小孩子的生命建造與品格力養成，對於一個從小4歲父親不在身邊，6歲母親就過世，苦到想輕生，她靠著堅持讀書學習成長，所以對於返鄉奉獻有份堅持與毅力，從母校梧棲國小開始，延伸到梧南國小，108學年學期末了透過時任善水國中小代理校長李昭嫻督學邀請到梧棲善水國中小，開始為中輟生輔導盡心力。

「蘇媽媽愛悅讀 啟發生命下鄉計畫」從2018聖誕節從宜蘭二城國小出發以來，至今滿兩年，在這學期結束前，台灣從北到南，從東到西，從台灣到泰國，下鄉走過30個學校，145場行程。

蘇媽媽不僅是位抗癌鬥士與勵志作家、志工界常青樹、公益創業家，曾是全球最年長的扶輪社社長(2017-18年度，85歲，台北天和社)。2018年將自己累積的每日一文，編撰成《看見自己 看清世界-七十個鼓舞孩子的生命錦囊》系列書籍，至今已送出2萬多本到全國各國中小學與東南亞、中國華校，被喻為是台灣(華人)版的「心靈雞湯」。

蘇媽媽每月下鄉和台灣囡仔面對面對話，推動深耕閱讀、生命教育和品格力養成的全人教育計劃，實踐「銀少共創」理念。她的堅忍不拔的人生故事啟發正能量，鼓勵人勇往向前，以一支筆的力量，從城市到鄉村，從台灣到世界。

孩子提問從「為何寫這本書」、「罹癌的心情」、「怎麼堅持走下去」…，各種從閱讀後的好奇提問，看到孩子們從羞澀到勇敢表達，從不解到明白，每每從孩子的回饋中感到欣慰，「往來奔波辛苦但不累！」蘇媽媽說孩子謝謝她的到來與分享，她也從孩子身上感到無比的幸福。

(中時 )