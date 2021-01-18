歷經7個月閉館整修，國家兩廳院表演藝術圖書館將於1月20日重新啟用，除了閱讀交流、主題策展、圖書期刊與視聽館藏等區域，還有專門規畫一區特殊典藏室，裡頭7萬件視聽資料，包括已故資深樂評人曹永坤遺贈的2萬多張黑膠唱片以及4萬多張CD，將開放聆聽。

兩廳院表演藝術圖書館成立於1993年，累積館藏超過19萬件，特色典藏為主辦節目的相關文物，如海報、節目單、影音資料等。另一項特色為視聽資料，約有11萬件。上回裝修是2005年，因面臨設備更新、館藏及空間使用率下滑等困境，因此於2020年6月15日閉館整修。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，除了原有館藏，還另外增加多項表演藝術數位資料庫，未來將典藏兩廳院主辦節目，以及願意授權的外租節目內容，「未來也將創造更多互動、交流的活動，期待這裡成為大眾最容易了解、欣賞表演藝術的管道。」

此外，過去入口是階梯，需走下樓梯才能抵達，現在變成斜坡，並通過多次輪椅測試，過去入館需要會員刷卡，現在一般大眾也能走進表圖空間，未來將陸續規劃講座、黑膠沙龍、導覽、主題展等動態活動，和大眾互動。

(中時 )