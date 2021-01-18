桃園市議員王浩宇被罷免，基進黨立委陳柏惟被國民黨革實院長羅智強點名為下一個被罷免對象。陳柏惟今天反嗆羅是不務正業不分區議員。國民黨青年部主任陳冠安在臉書酸陳領了台胞證、拿著人民幣回到台灣才「幡然悔悟」，在臉書吶喊著台獨真香。「陳柏惟這種人，是有利於說服社會支持台獨，還是台獨豬隊友。」

陳冠安認為陳柏惟想靠罵羅智強來轉移焦點，因為想到2月1號就要輪到自己，於是不分青紅皂白胡亂打一通。從近一個月的大數據趨勢來看，很明顯的，陳柏惟的討論度在王浩宇被罷免之後，急速升高。陳柏惟聲量增加，是因為大家在討論罷免他的議題。也難怪他會這麼緊張，一怕就隨便亂打，把羅智強當作救命稻草。但這種滿是情緒、只有仇恨的打法，正是王浩宇被罷免成功最大的原因。

陳冠安說，台獨作為理念不是問題，只是個人認同與否的問題，但包裝著進步外殼，骨子裡充滿沙文主義與家父長思想的獨派，只會自毀招牌。當年許許多多致力於台獨的黨外人士，包括聲譽顯著的施明德、許信良，在推動主體性的同時，也注重社會和諧與多元共生，因此讓許多不同黨派人士都為之讚譽。然而幾十年過去，現在的獨派，卻充斥著陳柏惟之流，為追求鎂光燈與個人曝光，不惜撕裂社會，甚至連三姓家奴這種封建用語都可以講出。

陳冠安反問陳柏惟有善盡在野黨監督執政黨的責任嗎？還是安於當個側翼，民進黨欺負台灣人不吭聲、民進黨不推動台獨也不吭聲？但說老實話，如果推動的法案或質詢是「內交部」、「香港人來台當兵」、「美國好打還中國好打」這種連蔡政府官員都反駁的笑談，那確實還是乖乖當個側翼比較符合您的「專業」。

陳冠安批評，如果說立委做不好、不敢監督民進黨，是能力與品行問題，那如果連台獨這等大業都推不了，是否才是真正的不務正業？更諷刺的是，現在扛著台獨大旗往前衝的大將，竟是一位領過中華人民共和國台胞證，個資被對岸看光光的「務實台獨工作者」。

陳冠安呼籲陳柏惟，要抗中保台，好歹也有種一點，像賴清德一樣，不惜危險，在大陸公開喊台獨，而不是領了台胞證、拿著人民幣回到台灣才「幡然悔悟」，在臉書吶喊著台獨真香。陳柏惟這種人，是有利於說服社會支持台獨，還是台獨豬隊友，讓更多人反對？答案很明顯。

(中時 )