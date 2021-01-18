行政院長蘇貞昌今日出席桃園「郵政物流園區－北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土典禮」。他認為，在科技日新月異下，郵局的服務隨世界潮流慢慢轉型，物流已遠大於人流，期許郵政公司不僅要把握疫情帶來的機會，未來郵政物流園區相關配套，像是交通動線等規劃一體做好，讓郵政公司2萬6千位員工，繼續發光發亮，在台灣更有力量。蘇貞昌指出，郵政公司具有政府一體的方便及可信任度，期待郵政公司把郵件通關相關做好，而物流園區車位、物流、將來出入動線等事項都要預先設計，未來此訓練中心、人流、物流等會大發展，交通部應及早規劃平面道路的多元、多流，才能配合這麼大園區未來的發展。以航運為例，航空公司因疫情衝擊旅客減少，然而台灣桃園國際機場的貨運卻創下四十幾年來的歷史新高，2020年有望成為全球第五名，華航更因為掌握這個機運，開出亮眼表現，期許郵政公司也應把握時代變遷所帶來的契機。蘇貞昌回憶，當初林口新市鎮500公頃原本荒煙蔓草，就是他當台北縣長時一鎚一斧，一擔一挖整個開闢起來，因此他非常瞭解這個區域。因為自己對郵政的感情，對這塊區域的瞭解，對台灣在國際競爭的超前部署，以及對郵政公司2萬6千位員工充滿關心及關照，如今新的北台灣郵件作業中心及訓練中心要設在這裡，他帶著非常大的期盼。

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