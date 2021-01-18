活力系女神楊晴在《女力報到》系列劇以嚴格中尉排長、總經理秘書聲勢扶搖直上，近日獲邀擔任「女力報到熬雞精」代言人。平時就愛燉補的楊晴興奮表示賺到，飲用後更讚不絕口：「非常方便，用保溫瓶裝熱水讓它隔水加熱，帶到片場就可以直接喝，省下許多燉補時間，且我的精神也有明顯改變。」

楊晴擁有11字腹肌線、傲人的辣長腿，姣好身材羨煞眾人，平時積極保養身體，養成每周固定運動三至四次的好習慣，被譽為運動狂的她曾表示：「就算沒有器材，也要用寶特瓶健身或做瑜珈伸展」甚至拍完戲很累也會想到健身房訓練，「運動對我也是一種紓壓」。

楊晴擁11字腹肌、傲人長腿。（TVBS提供）

日前TVBS網路節目《玩美研究室》直擊楊晴健身現場，揭露幕後健身秘技，主持人芳瑜驚訝楊晴看起來溫柔，私生活竟是到健身房拉好打滿，包括：做胸推臀推、仰臥起坐、上瑜珈課等。楊晴透露曾經有段時間，「每天約六點起床，拍戲前先去跳有氧，下工再去找教練重訓到半夜，連續兩個禮拜，靠著意志力訓練」，她認為工作隨時都可能來臨，得讓自己保持良好體態，「會著重臀部和腿還有胸背肌，女生容易駝背，胸背肌練的均衡不但姿態變美，胸形也可以更好看」。

除維持運動習慣，楊晴被問及平常怎麼吃笑答：「其實我很愛吃麻辣鍋、炸雞，但都有保持健康習慣。」她建議可把火鍋料換成青菜或蛋，沾醬則盡量用醋來取代沙茶、醬油，也表示一般大眾都會有運動後不能吃東西的迷思，她建議大家運動後可以補充較好的蛋白質與碳水化合物。

楊晴透露為增強運動效果，她運動完會馬上飲食，如今代言產品「女力報到熬雞精」更成為她運動後首選，因為裡頭品除了雞精外，還加入四物跟四君子一起熬煮，不僅滋補元氣、養顏美容，少了燉補雞湯的時間與油膩，非常適合沒有時間熬煮補品的上班族直接飲用，更透露：「我拍戲很累白天喝一包，回家會再喝一包，可以比較有精神與好氣色。」活力系女神楊晴代言《女力報到熬雞精》更多資訊請上：https://reurl.cc/l0LA6q

(中時 )