新冠肺炎醫院內感染疫情擴大，副總統賴清德今天喊話，請大家要謹慎小心，但不必恐慌，「醫院有能力去解決院內感染的問題」。他也透露，目前國際疫苗採購順利，如果沒有其他意外，今年第一季左右就可採階段性讓第一線的防疫人員、抵抗比較弱、上年紀的長輩率先施打。

賴清德今天下午接見國家建築金獎暨台灣誠信品牌獲獎單位代表，感謝得獎公司善盡社會責任，不僅興建建築，也提升建築專業及居住環境品質，以良善的力量推動社會的進步，貢獻良多。

他說，消費者最擔心購買到不良的商品，所以品牌信任度的建立非常重要，就像有些民眾並非醫療專業，但某家醫院或醫師長期的信用，病人自然而然會信任醫師，同樣地，公司長久以來推動建案符合各項條件，確立了公司的品牌指標，這對社會或消費者幫助非常大。

賴清德話鋒一轉表示，前一個階段在大家共同努力下，臺灣達成相對於其他國家較好的防疫成果，不過他說，目前國際上許多國家的案例不斷增加，且過年要到了，許多臺灣民眾陸續回來，不論是在外經商、就業、念書或旅遊等，境外感染的病例就會增加。

最近北部某家醫院有醫師及護士被感染，他請大家要謹慎小心，但不必恐慌，「因為臺灣的醫療水準，醫院有能力去解決院內感染的問題，衛福部及相關專業單位也都在協助」。

賴清德指出，蔡英文總統非常關心防疫，除了口罩國家隊，也要有疫苗才能夠達到防疫的目標，守護國人的健康。臺灣的疫苗採兩個策略，一個是國際採購，另一個是國內研發。

他也透露，目前國際採購還算順利，如果沒有其他的意外，今年第一季左右應該就可以開始施打疫苗，雖然不是同一時間全面施打，但採階段性地讓第一線的防疫人員、抵抗比較弱、上年紀的長輩先施打。

國內疫苗部分，賴清德表示，研發也算順利，後續接軌應該很有機會。疫情雖然方興未艾，大家要提高警覺，但不必恐慌，「中央疫情指揮中心陳時中部長請大家配合的防疫措施，要請大家嚴格遵守」。

賴清德再度提到蔡英文總統，除了關心防疫，一方面也拚經濟，去年雖然有些業別比較辛苦，但總體經濟來說，臺灣相較其他國家的表現還不錯。

新冠肺炎對全球是嚴重的挑戰，但他說，我們在挑戰中，大家團結合作，守住了健康，也把經濟衝擊降到最低，「建築業是經濟的火車頭，大家成功，建築業才能夠繼續推升」。

(中時 )