中央流行疫情指揮中心今（18日）今宣布新增一名本土案例（案863），為案838等人之同醫院護理師。(衛福部提供)

部立桃園醫院群聚再擴大！中央流行疫情指揮中心今（18日）今宣布新增一名本土案例（案863），為案838等人之同醫院護理師，本起醫院群聚自本月12日爆發後，7天內有5例確診。專家指出，確診病例不斷出現的原因跟病毒的潛伏期有關。所幸目前「傳播力沒有加速」，認為這起醫院群聚感染要等到1月28日後才會趨向明朗。

自12日出現國內首例染疫醫師（案838）後，部立桃園醫院群聚開始蔓延，隨後陸續出現3名醫護二採後確診。案863因案856確診後被匡列為接觸者，並在14、15日陸續出現鼻塞、咳嗽症狀，經採檢後於今日確診。指揮中心針對部桃群聚事件啟動「前進指揮所」等6項措施，醫院管制再升級，要求曾與確診者接觸人員都進行居家隔離。

根據《ETtoday健康雲》報導，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如針對部桃群聚事件表示，指揮中心的嚴格管制措施是必要的作為，因為很有可能院內環境已出現病毒沾染情形。

施信如認為，之所以這起群聚能夠在7天內讓5名醫護陸續染疫，應該跟病毒潛伏期有關，是確診者在不知情的情況下遭感染。不過，施信如表示，一切仍都在指揮中心的掌握中。

施信如指出，目前院內群聚事件「傳播力並沒有加速」情形，從接觸後14天觀察期往後推估，1月28日就可告一段落，在此之前，仍需多加留意。

(中時新聞網)