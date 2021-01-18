網友PO網指稱台中南區一家燒烤店老闆將單親店員3歲小孩打到屁股淤青。（翻攝自爆料公社）

台中再傳兒虐案，一名網友PO網指稱台中南區一家燒烤店老闆將單親店員3歲小孩打到屁股淤青，只說一句對不起…；轄區台中市第三分局表示，經了解小朋友母親是燒烤店長，當時孩子調皮請老闆管教，疑似出現不當管教，已請社會局社工了解處置。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出小朋友被打淤青照片，還寫：小孩才3歲，本來就調皮，結果呢？老闆居然打成這樣…，還指稱單親媽媽可能為了工作隠忍；該文一出引發網友群情激憤；經查，該案發生在16日下午，幼童母親是該店店長，當時因孩子頑皮，請老闆管教，雖然無法接受孩子被打到淤青，但仍信任老闆。

警方表示，已連繫上小朋友的母親，並且通知相關人員到案，進行調查，也依規定通報社會局進行處置，警方也呼籲民眾要保持理性，強調一定秉公處理。

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(中時新聞網)