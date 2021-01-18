東海大學今天獲頒「2020年通識教育典範學校獎」，東大校長王茂駿表示，東大自創校66年以來，推動通才教育和博雅教育，目前已有11名校友獲選為中央研究院士，與東海大學重視通才教育和全人養成有關。

「2020年通識教育典範學校獎」今天在台灣大學台大講堂舉行頒獎典禮。王茂駿指出，東海大學於1955年創校，是台灣第一推行通識教育的學校。近年來不僅看重學生的專業學習，也相當重視博雅學習及數位學習，幫助學生跨領域數位學習，藉由勞作教育、通識教育、多元社團等培養學生具備博雅素養。

王茂駿指出，東大積極推動通才教育和博雅教育，校友在不同領域多有傑出表現。他認為，東大目前已有11位校友獲選為中央研究院士，這項成就與東海大學重視通才教育和全人養成有關。

東大在「2020年通識教育典範學校獎」脫穎而出，評審肯校方通識教育具備「博雅與住宿學習」、大學社會責任新典範的「實踐關懷的勞作教育及服務學習」、豐富多元的教學體系與學習場域讓「科技與人文對話、融合」等三大特色。

(中時 )