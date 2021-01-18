高雄市議員黃捷罷免案，僅剩下不到20天就要投票，在民進黨桃園市議員王浩宇成功被罷免後，也讓後續的罷免案，成為政壇熱門討論話題。前立委參選人吳佩蓉指出，2月6日罷捷是否成功，很可能關乎地方政局未來的穩定性，這一戰是韓粉替罷韓復仇的關鍵。她並推估，罷捷投票在鳳山保底會有3.5萬張票，最高也可能會衝到8.6萬票。

吳佩蓉18日在臉書貼文分析「罷王」與「罷捷」的罷免性質，她認為，罷王的屬性其實較雷同罷韓，都是討厭王浩宇發言或仇恨的動員。並指出，罷王案會通過，除了藍白黃各方動員，最關鍵的是綠營操盤者在策略上選擇低調冷卻，未動員支持者投票反制，這跟王本身言行較有關係。而民進黨若真動員了，效果不但可能很有限，不僅輸了裡子，連面子都掛不住。

前立委參選人吳佩蓉。(圖/翻攝自 吳佩蓉臉書)

對於罷捷這一戰，她也認為，這不僅事關黃捷個人未來的政治前途，也成為能否順勢圍起挺韓，甚或藍營勢力反撲的關鍵，且已國民黨現有士氣，最終同意票數恐怕不至於落在低檔，同意票愈高，即便罷免未過關，對黃捷仍舊有傷，也會間接影響2022鳳山各黨議員的提名布局。

吳佩蓉還指出，罷免黃捷需過7萬1957票同意票門檻，約是她當年當選議員的1萬8420得票數的3.9倍。而國民黨在2020高雄市長補選氣勢最弱的時候，候選人李眉蓁在鳳山仍拿下3萬3561票。反之，高雄市議員李雅靜參選2020立委拿下8萬6127票，因此，她推估，罷捷同意票低標至少會有3.5萬票，高標則有8.6萬張票。

🤔首戰告捷 VS. 骨牌傾倒 地方政治賽局系列文(一) 上週六，王浩宇遭罷免成功，輿論焦點立刻又轉回高雄。因為近乎一年投... 由吳佩蓉發佈於 2021年1月17日 星期日

(中時新聞網)