台北市萬華區萬大路，因捷運局施工車運載鋼筋材料，碰撞交通號誌燈桿導致歪斜，北市議員應曉薇痛批，上周五事發至今，里民已通報高達15次，捷運局竟未緊急處理，相關局處也互踢皮球。對此，捷運局允諾，最快今晚完成更換。

應曉薇指出，碰撞到號誌燈桿後，第一時間捷運局未設置警示標示，已顯有疏失，號誌燈桿從1月中被撞至今，里民打爆1999，共通報15次，該里的里幹事也知情，竟無積極作為。

應曉薇表示，經過緊急會勘後，捷運局暫定在1月19日23時至現場評估如何修復，雖是捷運局的施工車肇事，交通處、警察局、區公所於號誌燈歪斜後都有責任，現在卻互踢皮球，至今現場仍未立任何危險告示。

對此，北市捷運局表示，施工車輛不慎撞上交通號誌燈桿後，隨即派員查看，確認雖然燈桿歪斜，但不會有危險疑慮，而紅綠燈號誌也都正常運作，因此決定重新備料更換燈桿，最快今晚完成更換。

(中時 )